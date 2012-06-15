空客与中方谈判延长在华总装期限

路透中国天津6月14日电（记者 Tim Hepher）---空客三年前在华开设首条欧洲以外的总装线，目前正与中方谈判，希望将其在华制造延至2016年後，各航空公司有望在华购买当地组装的空客飞机。

当前，中国和欧盟就航空碳税争议未决。空客称，欧盟对外国航空公司徵收碳排放税，导致其140亿美元长途飞机订单被推迟。

空客目前已开始在华组装第100架客机。机身部件周三晚抵达天津厂，准备上组装线。

空客支持中国拒绝接受欧盟碳税计划的立场，但预计这一争端不会影响天津组装生产。

根据中法签订的协议，天津厂从2009年开始组装短程A320客机。空客希望在快速增长的中国航空市场获得数以百计的销量，而中国需要发展相关技术，以支持其羽翼未丰的客机制造业。

空客拥有天津总装厂51%的股份，合资方包括中国航空工业第一集团、中国航空工业第二集团和天津自由贸易区。按照合约，截止到2016年第一季度，双方将生产284架飞机。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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