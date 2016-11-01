空中客车预计未来20年中国飞机需求为5970架

路透中国珠海11月1日 - 飞机生产商空中客车(Airbus,空中巴士)周二表示，公司将对未来20年中国飞机需求的预估提高了500架，因中国中产阶层的增长助推民间消费，为航空旅游增长提供支撑。

空中客车表示，预计未来20年中国的客机总需求为5,970架，价值9,450亿美元；其中包括4,230架中程、单通道客机，比如空客的A320或波音公司(BA.N)的737。

空中客车高管在中国航空展上公布了对中国需求的预估。中国航空展每隔一年在中国珠海举办。(完)