中国可能采购50-70架空客A330飞机--消息人士

路透巴黎6月23日（记者 Tim Hepher/John Irish） - 消息人士周二称，空客正在磋商向中国出售50-70架A330宽体飞机的事宜。这是该公司在中国建设新组装厂计划的一部分。

除了现有的位于中国天津的A320飞机组装厂以外，空客还在就在中国设立A330飞机客舱整装中心进行磋商，相关磋商已经进行了大约18个月。

法国资深消息人士称，上述协议可能会在中国国务院总理李克强7月1日到访空客总部所在地图卢兹期间签署。

空客拒绝对此置评。

李克强将于六月底出访欧洲，对法国等欧洲国家进行访问。

按照目录价格，该商用飞机订单价值高达160亿美元，预计包括A330-300远程飞机以及进行优化以供国内及短途地区航班使用的Regional版机型等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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