中国可能采购50-70架空客A330飞机--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月23日 - 消息人士周二称，空客正在磋商向中国出售50-70架A330宽体飞机的事宜。这是该公司在中国建设新组装厂计划的一部分。
除了现有的位于中国天津的A320飞机组装厂以外，空客还在就在中国设立A330飞机客舱整装中心进行磋商，相关磋商已经进行了大约18个月。
法国资深消息人士称，上述协议可能会在中国国务院总理李克强7月1日到访空客总部所在地图卢兹期间签署。
空客拒绝对此置评。
李克强将于六月底出访欧洲，对法国等欧洲国家进行访问。
按照目录价格，该商用飞机订单价值高达160亿美元，预计包括A330-300远程飞机以及进行优化以供国内及短途地区航班使用的Regional版机型等。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”