首架“天津产”A330飞机2018年将交付给客户

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月22日 - 天津港保税区周三称，空客A330完成和交付中心预计首架“天津产”A330飞机将于2018年向客户交付。
空客本月稍早与天津保税区和中国航空工业集团公司签约，在天津建立空客A330完成和交付中心。空客在天津还建有A320系列飞机总装厂。
天津港保税区官网发布的声明称，预计2017年第四季度完成厂房和配套设施建设，并具备投产条件，2018年初，第一架“天津空港经济区产”A330飞机将向客户交付。
声明称，2015年7月至2025年底，将在天津空港经济区完成A330系列飞机所有客舱内饰装配和飞机喷漆、发动机试车、飞机试飞和交付等工作。
声明表示，项目运营第二年即可达到月产2架份的稳定生产速率。
中国已经订购了45架A330飞机，价值至少110亿美元，并初步确定采购另外30架飞机。（完）
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。