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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 18:30 BJT

首架“天津产”A330飞机2018年将交付给客户

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月22日 - 天津港保税区周三称，空客A330完成和交付中心预计首架“天津产”A330飞机将于2018年向客户交付。

空客本月稍早与天津保税区和中国航空工业集团公司签约，在天津建立空客A330完成和交付中心。空客在天津还建有A320系列飞机总装厂。

天津港保税区官网发布的声明称，预计2017年第四季度完成厂房和配套设施建设，并具备投产条件，2018年初，第一架“天津空港经济区产”A330飞机将向客户交付。

声明称，2015年7月至2025年底，将在天津空港经济区完成A330系列飞机所有客舱内饰装配和飞机喷漆、发动机试车、飞机试飞和交付等工作。

声明表示，项目运营第二年即可达到月产2架份的稳定生产速率。

中国已经订购了45架A330飞机，价值至少110亿美元，并初步确定采购另外30架飞机。（完）
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