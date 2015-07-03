空客将协助中国进军机舱设备市场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透巴黎7月2日 - 空客将帮助中国进军飞机座位和空中厨房市场，以缓解其供应短缺和延误对全球飞机生产的影响。
空客(AIR.PA)、波音(BA.N)和巴西航空工业（Embraer）(EMBR3.SA)等多家飞机制造商，最近一年多苦于法国Zodiac Aerospace(ZODC.PA)等供应商的飞机座位和空中厨房供应延迟的窘境。
据美国媒体报导，另一供应商、美国的B/E Aerospace(BEAV.O)也存在供应延迟的问题。
中国国务院总理李克强周四访问法国图卢兹期间签署了一系列协议，其中包括空客帮助中国进军生产飞机座位和空中厨房市场的事宜。
空客人士认为，机舱设备的供应商太少，跟不上飞机生产迅猛增长的势头。
A330项目负责人Eric Zanin在协议签署仪式上对记者称：“我们看到空客和其他飞机制造商的飞机生产增加，你们也知道所有关于（机舱设备供应）问题的报导...所以，显然需要有新的供应商。”
“我们不能受制于两三家增产有困难的大型机舱供应商。”
Zodiac已表示有信心在财年结束前消除飞机座位供应延迟的问题。
B/E Aerospace未回复记者寻求其置评的请求。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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