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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 12:19 BJT

空客将协助中国进军机舱设备市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎7月2日 - 空客将帮助中国进军飞机座位和空中厨房市场，以缓解其供应短缺和延误对全球飞机生产的影响。

空客 、波音 和巴西航空工业（Embraer） 等多家飞机制造商，最近一年多苦于法国Zodiac Aerospace 等供应商的飞机座位和空中厨房供应延迟的窘境。

据美国媒体报道，另一供应商、美国的B/E Aerospace 也存在供应延迟的问题。

中国国务院总理李克强周四访问法国图卢兹期间签署了一系列协议，其中包括空客帮助中国进军生产飞机座位和空中厨房市场的事宜。

空客人士认为，机舱设备的供应商太少，跟不上飞机生产迅猛增长的势头。

A330项目负责人Eric Zanin在协议签署仪式上对记者称：“我们看到空客和其他飞机制造商的飞机生产增加，你们也知道所有关于（机舱设备供应）问题的报道...所以，显然需要有新的供应商。”

“我们不能受制于两三家增产有困难的大型机舱供应商。”

Zodiac已表示有信心在财年结束前消除飞机座位供应延迟的问题。

B/E Aerospace未回复记者寻求其置评的请求。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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