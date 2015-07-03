空客将协助中国进军机舱设备市场

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月2日 - 空客将帮助中国进军飞机座位和空中厨房市场，以缓解其供应短缺和延误对全球飞机生产的影响。
空客 、波音 和巴西航空工业（Embraer） 等多家飞机制造商，最近一年多苦于法国Zodiac Aerospace 等供应商的飞机座位和空中厨房供应延迟的窘境。
据美国媒体报道，另一供应商、美国的B/E Aerospace 也存在供应延迟的问题。
中国国务院总理李克强周四访问法国图卢兹期间签署了一系列协议，其中包括空客帮助中国进军生产飞机座位和空中厨房市场的事宜。
空客人士认为，机舱设备的供应商太少，跟不上飞机生产迅猛增长的势头。
A330项目负责人Eric Zanin在协议签署仪式上对记者称：“我们看到空客和其他飞机制造商的飞机生产增加，你们也知道所有关于（机舱设备供应）问题的报道...所以，显然需要有新的供应商。”
“我们不能受制于两三家增产有困难的大型机舱供应商。”
Zodiac已表示有信心在财年结束前消除飞机座位供应延迟的问题。
B/E Aerospace未回复记者寻求其置评的请求。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同