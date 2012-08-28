版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 13:58 BJT

空客欲借默克尔访华获大订单

行业消息人士周一称，在德国总理默克尔本周访华期间，空中客车希望能够赢得最多100架空客A320飞机销售大单。自从中国与欧盟之间的碳排放交易争端导致此前价值140亿美元的飞机交易中断後，本次将是空客在中国获得的首份重量级订单，价值估计90亿美元左右。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐