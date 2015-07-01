空客获得中国采购大单 在中国新设组装厂协议也将签订

路透巴黎6月30日 - 中国周二签署一笔具有划时代意义的订单，将从空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)采购数十架宽体飞机，协议价值达到上百亿美元。

这项协议是在中国总理李克强访问法国期间签订的，其中包括指定采购45架A330客机，以目录价格计算至少价值110亿美元；此外，还计划可能进一步采购30架单价约2.50亿美元的客机。

如果第二部分的采购案完成，那么这项合约价值可能升至180亿美元。

上周曾有熟知谈判内情的消息人士对路透说，空客正在磋商向中国出售50-70架A330宽体飞机的事宜。这是该公司在中国建设新组装厂计划的一部分。

空客已经协商了约18个月，欲在中国建立一个宽体飞机机舱完工中心。空客目前在中国天津有一个A320飞机最终组装厂。

空客飞机制造部门执行长Fabrice Bregier称，空客将推进这个预计耗资约1.50亿欧元的项目。他对路透说，“我们即将启动该项目。我认为我们有良好基础。我们希望未来有更多订单，但该项目有很大的意义，能为我们提供竞争优势。”

这项兴建新组装厂的协议，预定在周四李克强访问图卢兹(Toulouse)时签署。该厂拥有每月可组装两架A330飞机的产能。(完)

(编译 李婷仪 审校 许娜)

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