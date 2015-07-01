空客获得中国采购大单 在中国新设组装厂协议也将签订

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透巴黎6月30日 - 中国周二签署一笔具有划时代意义的订单，将从空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)采购数十架宽体飞机，协议价值达到上百亿美元。
这项协议是在中国总理李克强访问法国期间签订的，其中包括指定采购45架A330客机，以目录价格计算至少价值110亿美元；此外，还计划可能进一步采购30架单价约2.50亿美元的客机。
如果第二部分的采购案完成，那么这项合约价值可能升至180亿美元。
上周曾有熟知谈判内情的消息人士对路透说，空客正在磋商向中国出售50-70架A330宽体飞机的事宜。这是该公司在中国建设新组装厂计划的一部分。
空客已经协商了约18个月，欲在中国建立一个宽体飞机机舱完工中心。空客目前在中国天津有一个A320飞机最终组装厂。
空客飞机制造部门执行长Fabrice Bregier称，空客将推进这个预计耗资约1.50亿欧元的项目。他对路透说，“我们即将启动该项目。我认为我们有良好基础。我们希望未来有更多订单，但该项目有很大的意义，能为我们提供竞争优势。”
这项兴建新组装厂的协议，预定在周四李克强访问图卢兹(Toulouse)时签署。该厂拥有每月可组装两架A330飞机的产能。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
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