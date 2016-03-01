空客预计经济放缓不会对中国飞机市场造成严重冲击

路透北京3月1日 - 欧洲飞机制造商--空中客车(Airbus)(AIR.PA)称，预计中国航空市场受到该国经济放缓冲击相对较小，未来20年新飞机需求料达5,400架。中国为世界第二大航空市场。

空中客车中国公司总裁陈菊明在北京一次媒体见面会上表示，该公司还考虑加大对中国市场的押注，正在研究是否应该增加在华A320总装线的产出率。

2008年，空中客车在天津设立A320总装线，毗邻最新开建的A330完成及交付中心。陈菊明在该中心奠基仪式前表示，空客预计从2017年开始，新的A330中心将每月交付一架飞机，接下来两年将增至每月交付两架。

尽管中国经济放缓，飞机制造商空客和波音(BA.N)依然对中国航空旅行市场的长期需求保持乐观看法。

官方数据显示，中国赴海外旅游的人数在2014年首次突破1亿人次。受美国、法国和澳洲放宽签证政策的推动，预计中国今年出国旅行人数还将进一步增长10%。

国有航空公司--中国国航(601111.SS)、中国东方航空(600115.SS)和中国南方航空(600029.SS)以及它们的附属公司主导了中国航空市场，但它们现在也日益面临来自海航集团旗下子公司海南航空(600221.SS)和廉价航空公司春秋航空(601021.SS)的激烈竞争。

与此同时，中国银行业者和公司所拥有的飞机租赁公司也在全球市场上成为重要的购买客户。

总体看来，这些航空公司和飞机租赁公司已经定购了数以百计的空客和波音飞机，价值数百亿美元。（完）