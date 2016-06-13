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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 16:32 BJT

空中客车获得中国100架直升机订单 将于青岛新厂组装

路透巴黎6月13日 - 一名空中客车高层周一对路透表示，空中客车直升机公司(Airbus Helicopters) (AIR.PA)已获得来自中国一个财团的100架H135直升机订单。

他表示，这份有约束力的合约是接续去年所拟定的初步交易，而订单宣布的时间点，正值德国总理梅克尔造访中国。

他并未提供订单的财务细节。金融报纸法国回声报报导，这项合约价值约10亿欧元(11.3亿美元)，其中7亿欧元为购买直升机，剩下的用于建造工厂。

这些直升机将于未来10年在山东青岛的一座新建工厂进行组装。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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