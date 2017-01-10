独家：空客2016年飞机交付量或增8%超680架 与波音差距缩小

路透巴黎1月9日 - 根据行业专家以及相关记录显示，欧洲飞机生产商空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA) 2016年交付量或增长8%，超过预期。12月份交付密集，使其缩小了和宿敌波音(Boeing)之间的差距。

由于去年早先遭遇生产问题，空中客车被迫在12月大幅提升飞机交付数量以达到目标。

根据路透对FlightRadar24提供的追踪数据分析，空客上月交付了逾100架飞机，使其2016年总交付量超过680架，其中含60架推迟交付的A320neo。

一名行业专家估计，总交付量或高达688架，远超该公司逾670架的非正式目标。

空客仍列第二，排在波音(BA.N)之后，但波音上周报告称2016年的交付量下降2%，为748架。空客的表现强于预期，也高于2015年635架的交付量。

空客发言人未予置评。

空客股价扳回跌幅，在巴黎股市收高0.2%。

空客12月的交付量或将创下该公司的月度纪录，比上一次的纪录高出逾四分之一。

虽在飞机交付量上落后于波音，空客期望在新订单上领先，可能在12月的新订单中计入伊朗近期预订的100架飞机中的一部分，并完成其他交易的收尾工作，包括与印度航空公司GoAir的72架飞机的交易。两名消息人士称，空客可能宣布与沙特航空公司Flynas签订的60架飞机、价值64亿美元的新订单。

若要超过波音2016年全年668架飞机的订单量，空客12月需获得至少259架飞机订单。(完)