空客称新兴市场动荡不足为虑

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透新加坡2月11日 - 空中客车(AIR.PA)销售主管JohnLeahy周二在新加坡航空展举行的记者会上说，基于平均每年5.8%的航空流量增长，以及目前近3,770架飞机被替换，未来20年，亚太地区航空运营商所拥有的飞机总数料会增加逾一倍，自目前的4,960架增加到逾12,130架。
JohnLeahy并称，亚太地区未来20年飞机需求量将为1.1万架飞机，总价值1.8万亿美元，到2032年中国将取代美国成为全球最大的国内航空运输市场。
空客执行长预计在亚洲可能会有更多的合作伙伴，并不担忧新兴市场的动荡对订单造成的影响。
空客拟在2014年底前向卡塔尔航空交付A350客机，目前进展有序。(完)
(编译 侯向明； 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。