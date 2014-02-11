空客称新兴市场动荡不足为虑

路透新加坡2月11日 - 空中客车(AIR.PA)销售主管JohnLeahy周二在新加坡航空展举行的记者会上说，基于平均每年5.8%的航空流量增长，以及目前近3,770架飞机被替换，未来20年，亚太地区航空运营商所拥有的飞机总数料会增加逾一倍，自目前的4,960架增加到逾12,130架。

JohnLeahy并称，亚太地区未来20年飞机需求量将为1.1万架飞机，总价值1.8万亿美元，到2032年中国将取代美国成为全球最大的国内航空运输市场。

空客执行长预计在亚洲可能会有更多的合作伙伴，并不担忧新兴市场的动荡对订单造成的影响。

空客拟在2014年底前向卡塔尔航空交付A350客机，目前进展有序。(完)

(编译 侯向明； 审校 石冠兰)

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