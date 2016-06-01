德国没有出脱空中客车股权的计划--政府官员

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林5月31日 - 一位德国政府高级官员周二表示，德国没有出售所持空中客车(AIR.PA) 11%股权的计划。空客是欧洲最大的航空企业。
德国经济部国务秘书居普里斯(Brigitte Zypries)对路透表示，德国过去曾考虑卖出空客股权以锁定获利，但后来决定保留这部分股权，以保留在该公司董事会的发言权。
居普里斯接受采访时表示，事实证明，将这作为我们对空客管理发挥影响的一个工具，是很有价值的。
“我们仍希望参与空客的管理，并维持和巩固该公司作为欧洲企业的身份，”居普里斯在柏林航空展开幕之前表示。“这部分空客股权不在讨论之列。”
如果德国出脱所持空客股权，可能会为中国公司持股空客敞开大门。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。