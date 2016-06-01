德国没有出脱空中客车股权的计划--政府官员

路透柏林5月31日 - 一位德国政府高级官员周二表示，德国没有出售所持空中客车(AIR.PA) 11%股权的计划。空客是欧洲最大的航空企业。

德国经济部国务秘书居普里斯(Brigitte Zypries)对路透表示，德国过去曾考虑卖出空客股权以锁定获利，但后来决定保留这部分股权，以保留在该公司董事会的发言权。

居普里斯接受采访时表示，事实证明，将这作为我们对空客管理发挥影响的一个工具，是很有价值的。

“我们仍希望参与空客的管理，并维持和巩固该公司作为欧洲企业的身份，”居普里斯在柏林航空展开幕之前表示。“这部分空客股权不在讨论之列。”

如果德国出脱所持空客股权，可能会为中国公司持股空客敞开大门。(完)