空客直升机预计2020年中国将成其最大市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月22日（记者 方燕/Matthew Miller） - 全球最大的民用直升机制造商--空客直升机公司（Airbus Helicopters）称，因中国2015年起放开低空空域限制，六年内中国大陆加香港有望成为其最大市场。
空客直升机的中国总裁Norbert Ducrot对路透称，到2020年，其在中国的直升机年销量预计将从目前的30-40架左右增至150架。
美国目前是空客直升机的最大市场，在美国市场年平均销量为120-150架左右。
“中国市场现在非常小，蕴藏巨大潜力，”Ducrot在北京接受采访时称，“我相信，到2020年左右，中国会成为空客直升机的头号市场。”
“以前（我们的客户）主要是国有企业、警方和消防，但现在我们看到有民用私人直升机运营商涌现。”他说。
Ducrot称，随着中国明年开放低空空域，对直升机和小型飞机的需求将逐步增长。
得益于基础设施改善以及更多空域开放，Ducrot预计未来30年中国的直升机数量将达到5万架。目前包括香港在内，中国使用中的民用直升机仅330架左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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