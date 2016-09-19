空中客车拒绝对节支计划置评

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎9月19日 - 据英国金融时报报导，空中客车集团(AIR.PA)准备下月宣布一项节支和重组方案，以抵消一些项目延迟造成的高昂成本。
路透联系该公司时，空客拒绝置评。
金融时报称，方案还没有最终确定，可能涉及整个集团范围内的裁员。报导称，节支计划仍是个守口如瓶的秘密，但部分经理已经被提醒计划宣布很快就要到来。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。