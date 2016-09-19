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国际财经 | 2016年 9月 19日 星期一 16:45 BJT

空中客车拒绝对节支计划置评

路透巴黎9月19日 - 据英国金融时报报导，空中客车集团(AIR.PA)准备下月宣布一项节支和重组方案，以抵消一些项目延迟造成的高昂成本。

路透联系该公司时，空客拒绝置评。

金融时报称，方案还没有最终确定，可能涉及整个集团范围内的裁员。报导称，节支计划仍是个守口如瓶的秘密，但部分经理已经被提醒计划宣布很快就要到来。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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