欧股业绩：空客第三季核心利润大跌21%，但维持展望不变

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透巴黎10月26日 - 空中客车集团 周三公布的第三季获利下滑，因核心的商用飞机部门表现不佳，而且商用直升机市场继续疲软。不过空客维持获利展望不变。
空客公布，第三季扣除一次性项目之前的营业利润下滑21%，降至7.31亿欧元，营收下滑1%至139.5亿欧元。
分析师预估中值为核心营业利润下滑19.3%，降至7.43亿欧元，预测营收增长1.9%。
空客的商用飞机部门第三季获利大幅下滑26%，尽管营收增长4%。该公司指出，A350和A320neo飞机的供应链存在问题。直升机部门获利下降29%。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。