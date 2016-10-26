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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 13:53 BJT

欧股业绩：空客第三季核心利润大跌21%，但维持展望不变

路透巴黎10月26日 - 空中客车集团 周三公布的第三季获利下滑，因核心的商用飞机部门表现不佳，而且商用直升机市场继续疲软。不过空客维持获利展望不变。

空客公布，第三季扣除一次性项目之前的营业利润下滑21%，降至7.31亿欧元，营收下滑1%至139.5亿欧元。

分析师预估中值为核心营业利润下滑19.3%，降至7.43亿欧元，预测营收增长1.9%。

空客的商用飞机部门第三季获利大幅下滑26%，尽管营收增长4%。该公司指出，A350和A320neo飞机的供应链存在问题。直升机部门获利下降29%。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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