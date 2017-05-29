空客直升机开始在中国青岛建设组装线

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透巴黎5月27日 - 全球最大的商用直升机供应商--空客直升机(Airbus Helicopters)(AIR.PA)已开始在中国建设一条组装线。空中客车表示，这是其进入中国市场的关键一步。
该公司将这条总装线设在中国东部的青岛，建设工程预计将于2018年完成。
空客在2016年签订的一份框架协议中提及要在未来10年内组装100架H135直升飞机，青岛工厂组装的首架直升机拟于2019年中期下线。
中国正在向民用飞机开放低空空域，可能将有越来越多的直升飞机订单，而H135已经在中国被用于医疗服务和警戒任务。
空客直升机的执行长Guillaume Faury在声明中称，开始建设这条组装线，表明该公司“致力于进一步加强与中国快速成长的航空产业展开行业合作”。
空客直升机是飞机制造商与航太集团空中客车(Airbus,空中巴士)的子公司。空客的主要竞争对手是波音(Boeing)(BA.N)。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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