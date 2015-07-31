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国际财经 | 2015年 7月 31日 星期五 14:54 BJT

空客上半年获利上升 A400M军机研发推迟产生新费用

路透巴黎7月31日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)周五公布上半年核心营业获利和营收增长6%，并确认全年财务预测。喷气式客机和直升机带动增长。

执行长Tom Enders在一份声明中称，公司运营优先关注事项包括提高A350客机及遇到问题的A400M军用运输机生产。

欧洲最大的防御项目总拨备超过50亿欧元(54.7亿美元)。新型A400M军用运输机5月试飞时坠毁并致人员伤亡，令开发推迟并因此产生2.9亿新支出。

路透周四报导称，此次意外又导致研发推迟多达三个月。

空客出售18.75%的Dassault Aviation(AVMD.PA)股权，录得7.48亿欧元收入。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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