空客将宣布新的A320机型增产计划--消息人士

路透巴黎10月29日 - 知情人士称欧洲客机生产商空中客车(AIR.PA)准备增加其畅销机型A320的产量。之前其已与供应商就供应链容量问题达成妥协。

此项决定最早或在周五公司发布财报时宣布。此举将使该机型的月产量超过50架的最新目标，但会低于最高63架的预期新目标。

空客拒绝就此置评。

随着空客推出A320机型的升级款，采用更为节能的引擎，这款已推出27年的窄体机型的需求仍然强劲。

不过引擎供应商通用电气(GE.N)和Safran (SAF.PA)6月时表示，除非他们的供应商表明能应付扩产计划，否则不准备支持空客制定的将产量提高至每月63架的计划。空客由此不得不削减增产目标。

据航空业消息人士，空客目前更认真考虑开发加大版的A350-1000宽体客机，该机型座位最多可达450个，以与最新的波音777客机抗衡。

与此同时，他们表示空客或暂不会升级其销售缓慢的544座位A380客机，并保留开发一款更大、座位再多出100个的机型的选择，以与A350和波音777区隔。

外界认为这项决定对罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)来说也至关重要，该公司的Advance引擎技术可用于任何A380的升级款机型。

下周的迪拜航空展上，宽体客机的押注料将受到讨论，不过海湾国家航空公司已淡化新增大量订购的可能性。

迪拜的阿联酋航空公司一直在推动空客致力打造使用新引擎的“A380neo”客机，不过多数分析师预计，11月8-12日举行的这项航展中，不太可能宣布任何决定。(完)