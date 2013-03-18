空客从印尼Lion Air接获巨额订单--消息

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透巴黎3月17日 - 知情人士周日称，欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)从印尼Lion Air得到一笔按价目表来看高达200亿美元的订单，打破了竞争对手波音(BA.N)对这家全球增长最快的航空公司之一的垄断。
该消息人士称，这笔交易将于周一法国总统奥朗德主持的一场庆典活动上宣布，彰显出亚洲廉价航空公司对高科技生产岗位就业的重要性提升。
空中客车拒绝就此置评。
法国先前曾表示，奥朗德将于周一与空客首席执行官Fabrice Bregier会面，庆祝“一笔重大的工业交易”，但未作进一步解释。
消息人士称，这笔订单数量可能同于2011年底Lion Air与波音签约订购的201架飞机。新订单所购机型为空客A320系列。
未能立即联系到Lion Air创建者Rusdi Kirana置评。
东南亚已成为空客和波音中程飞机的最大市场，因收入上升且中产阶级群体扩大提升了航空需求。
法国回声报在周一晨报版称，这笔订单将包括很多最新型的节能型A320，每架价值1亿美元，订单数量共有200多架。(完)
(编译 程琳; 审校 戴素萍)
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