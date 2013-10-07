空客有望拿到日本订单 打入波音重要市场--消息人士

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透巴塞罗那10月7日 - 熟悉情况的两名消息人士表示，空中客车(Airbus,空中巴士)周一似乎接近达成向日本出售价值数以10亿美元计的飞机订单，从而打入美国波音(BA.N)的一个战略市场。
消息人士称，预计这项交易涉及向日本航空(9201.T)出售A350飞机。飞机厂商对日本市场争夺激烈，日本两大航空公司未来10年可能需要数十架新的长途客机。
消息人士没有说明空客将向日本出售多少架飞机。
空客表示，将在周一0430GMT召开电话新闻发布会，但没有透露更多细节。目前没有迹象表明发布会是否与飞机订单有关。欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA子公司空客的一名发言人拒绝进一步评论。
在东京，日本航空未能立即发表评论。
“似乎日本航空已决定与空客合作，”一名消息人士表示。因为事情敏感，其要求匿名。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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