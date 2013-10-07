航空产业：空客首次接获日本航空的飞机订单，打入波音重要市场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴塞罗那/东京10月7日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)周一宣布，首次获得来自日本航空 的飞机订单，打入最后一个由波音 主导的主要航空市场。此前波音787梦幻客机曾推迟交付以及发生事故，给波音作为飞机供应商的信誉蒙上阴影。
在这项标志性的交易中，空客向日本航空出售31架A350宽体飞机，价格总计95亿美元。飞机厂商对日本市场争夺激烈，日本两大航空公司未来10年可能需要数十架新的长途客机。
根据交易条款，日本航空还可以选择购买25架A350飞机，购买总数可能达到56架。
“这是空客的重大胜利，波音的巨大损失，”西雅图的Leeham Co常务董事暨航空分析师Scott Hamilton表示。
“空客一直寻求打破波音在宽体飞机市场持续数十年的垄断地位，同样的，波音也始终希望将空客挡在日本航空和全日本空输(ANA) 门外。”(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。