空客执行长称日本的政治因素影响飞机订单

路透东京10月21日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA执行长Fabrice Bregier周一表示，日本的政治因素能够影响该国航空公司购入新飞机的计划。

“就我们目前所见，显然政治环境对于日本的商业有些影响，在欧洲和美国也是如此，”Bregier周一在东京的日经全球管理论坛(Nikkei Global Management Forum)上讲话时表示。

Bregier发表这番讲话两周前，日本航空(9201.T)预订了数十架空客A350，这是该公司首次向空客订购飞机。Bregier称，日航的订单是基于商业原因作出的决定。

日航在空客的订单打破了波音(Boeing)(BA.N)在日本半个世纪的优势地位。波音称在日本占据80%的市场份额。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。