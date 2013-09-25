中国两家新航空公司签署43架空客A320订单

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月25日 - 空中客车EAD.PA在一次行业活动上表示，已获得两家中国新航空公司超过40架A320机型订单。
青岛航空公司在2013年北京国际航空展览会上签署一项23架飞机购买合同，包括五架常规A320机型和18架引擎升级版A320neo机型。预计将于2016年开始交付。
该航空公司位于山东省青岛市，预计将于2014年开始运营。
另外，浙江长龙航空公司也签署了购买20架空客A320机型的谅解备忘录。其中包括11架现行A320机型以及九架A320neo机型。该公司坐落于浙江省杭州市，预计今年开始运营。
两宗交易都须先获得中国政府的批准。(完)
(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
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路透香港4月10日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周一称，预计今年第一季实现扭亏为盈，得益于煤价保持平稳。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。