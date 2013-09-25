中国两家新航空公司签署43架空客A320订单

路透北京9月25日 - 空中客车EAD.PA在一次行业活动上表示，已获得两家中国新航空公司超过40架A320机型订单。

青岛航空公司在2013年北京国际航空展览会上签署一项23架飞机购买合同，包括五架常规A320机型和18架引擎升级版A320neo机型。预计将于2016年开始交付。

该航空公司位于山东省青岛市，预计将于2014年开始运营。

另外，浙江长龙航空公司也签署了购买20架空客A320机型的谅解备忘录。其中包括11架现行A320机型以及九架A320neo机型。该公司坐落于浙江省杭州市，预计今年开始运营。

两宗交易都须先获得中国政府的批准。(完)

(编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

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