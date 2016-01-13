空中客车2015年接单数量超越波音 无惧中国市场动荡

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴黎1月13日 - 中国金融动荡并未让空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)胆战心惊，周二仍维持强劲的需求预估；此前空中客车年度全球飞机订单胜过波音(BA.N)，但在交货数量上仍未能弥合与全球最大飞机制造商波音的差距。
股市及油价在历经数周的动荡后持稳，与此同时，空中客车仍对需求有信心；目前市场需求支持两大业者实现创纪录的生产率计画。
尽管近期中国市场出现杀盘，但空中客车飞机制造主管Fabrice Bregier表示，中国仍延续在航空方面的支出。空中客车在中国有一座组装厂。
Bregier在公司年度记者会上表示，“这表明，眼睛见到股价下跌及其他金融产品价格崩跌，其实与实体经济状态脱钩。”
空中客车订单总金额达到创纪录的1万亿(兆)美元，去年减去取消后订单净飞机订单数量为1,036架，较2014年下滑29%，波音则拿下768架飞机订单，较前年下滑46%。
空中客车2015年交货数量小幅增加至635架，预估2016年交货量将超过650架，预料新接订单数量将超过这一规模。
波音上周表示，其交货数量成长5%达到创纪录的762架，使其保有全球最大飞机生产商的宝座。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。