空中客车预估2016年订单下滑 但称长期趋势维持上升

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透汉堡5月31日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)销售主管John Leahy周二指出，今年飞机市场增长速度较慢，但随着亚洲中产阶级人口成长，仍维持长期上升趋势。
他在年度媒体简报会上表示，他将继续推动提高A320系列飞机产量，尽管空中客车的营运主管周一对此持谨慎态度。
Leahy指出，空中客车预期2016年的飞机销售量与交机数量相当，订单/出货比约为1。
空中客车的目标是2016年交机数量超过650架，这表示订单量将由去年的净订单1,080架大幅下滑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。