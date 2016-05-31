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国际财经 | 2016年 5月 31日 星期二 17:24 BJT

空中客车预估2016年订单下滑 但称长期趋势维持上升

路透汉堡5月31日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)销售主管John Leahy周二指出，今年飞机市场增长速度较慢，但随着亚洲中产阶级人口成长，仍维持长期上升趋势。

他在年度媒体简报会上表示，他将继续推动提高A320系列飞机产量，尽管空中客车的营运主管周一对此持谨慎态度。

Leahy指出，空中客车预期2016年的飞机销售量与交机数量相当，订单/出货比约为1。

空中客车的目标是2016年交机数量超过650架，这表示订单量将由去年的净订单1,080架大幅下滑。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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