空客首次接获日本航空飞机订单 打入波音重要市场

路透巴塞罗那/东京10月7日 - 空中客车(Airbus,空中巴士)周一宣布，首次获得来自日本航空(9201.T)的飞机订单，打入最后一个由波音(BA.N)主导的主要航空市场。此前波音787梦幻客机曾推迟交付以及发生事故，给波音作为飞机供应商的信誉蒙上阴影。

在这项标志性的交易中，空客向日本航空出售31架A350宽体飞机，价格总计95亿美元。飞机厂商对日本市场争夺激烈，日本两大航空公司未来10年可能需要数十架新的长途客机。

根据交易条款，日本航空还可以选择购买25架A350飞机，购买总数可能达到56架。

“这是空客的重大胜利，波音的巨大损失，”西雅图的Leeham Co常务董事暨航空分析师Scott Hamilton表示。

“空客一直寻求打破波音在宽体飞机市场持续数十年的垄断地位，同样的，波音也始终希望将空客挡在日本航空和全日本空输(ANA)(9202.T)门外。”(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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