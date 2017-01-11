飞机租赁公司订单给空中客车送来大礼包

路透巴黎/上海1月10日 - 飞机生产企业空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)从美国租赁公司Aviation Capital Group(ACG)处获得38亿美元订单，另据业内消息人士透露，空客还可能获得中国交通银行(601328.SS)旗下租赁子公司的40亿美元新业务。

空客即将举行年度新闻发布会，届时将会揭晓，是否拿到了继续领先老对手波音(Boeing)并补充自己订货簿所需要的278架飞机订单。

ACG的订单会使空客12月份订货簿上的潜在订单数量最终达到逾300架，使之即便在交付速度落于下风的情况下，仍可在年度订单竞赛中继续领先于波音，当然这取决于上述订单何时签订。

ACG周二表示，已经订购35架窄体飞机，其中30架为A320系列的最新型飞机A320neo。ACG是Pacific Life Insurance旗下的飞机租赁子公司。

ACG还预订了两架现有机型的A320飞机以及三架现有机型的A321飞机。这一订单总标价将价值38亿美元。

空客在周三之前未予置评。

行业消息人士早先曾称，空客或将获得交通银行金融租赁有限公司的约42架窄体飞机的订单。

交通银行金融租赁未回应置评请求。

空客12月需获得278架飞机的订单量，以实现其与交付量匹配的目标，空客2016年的交付量估计增加了8%，达到688架。(完)