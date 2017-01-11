飞机租赁公司订单给空中客车送来大礼包

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透巴黎/上海1月10日 - 飞机生产企业空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)从美国租赁公司Aviation Capital Group(ACG)处获得38亿美元订单，另据业内消息人士透露，空客还可能获得中国交通银行(601328.SS)旗下租赁子公司的40亿美元新业务。
空客即将举行年度新闻发布会，届时将会揭晓，是否拿到了继续领先老对手波音(Boeing)并补充自己订货簿所需要的278架飞机订单。
ACG的订单会使空客12月份订货簿上的潜在订单数量最终达到逾300架，使之即便在交付速度落于下风的情况下，仍可在年度订单竞赛中继续领先于波音，当然这取决于上述订单何时签订。
ACG周二表示，已经订购35架窄体飞机，其中30架为A320系列的最新型飞机A320neo。ACG是Pacific Life Insurance旗下的飞机租赁子公司。
ACG还预订了两架现有机型的A320飞机以及三架现有机型的A321飞机。这一订单总标价将价值38亿美元。
空客在周三之前未予置评。
行业消息人士早先曾称，空客或将获得交通银行金融租赁有限公司的约42架窄体飞机的订单。
交通银行金融租赁未回应置评请求。
空客12月需获得278架飞机的订单量，以实现其与交付量匹配的目标，空客2016年的交付量估计增加了8%，达到688架。(完)
(编译 孙国玉/王琛；审校 郑茵/王颖)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”