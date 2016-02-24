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国际财经 | 2016年 2月 24日 星期三 14:43 BJT

空中客车2015全年获利符合预期 调高A330产出目标

路透伦敦2月24日 - 空中客车(Airbus/空中巴士)集团(AIR.PA)周三公布2015全年获利符合预估，并宣布要调整减产A330的计画，因需求较预期强劲。

这家欧洲最大航太集团表示，排除一次性项目的营业利润成长2%至41.32亿欧元(45.5亿美元)，营收成长6%至644.50亿。

根据路透先前调查，分析师平均预估全年核心营业利润为41.14亿欧元，营收为647.36亿。

空中客车表示，自2017年起A330的每月产量将为七架，一年前该公司宣布，要将这款宽体客机的月产量自2016年第一季起下修至六架，而当时的月计划产量为九架。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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