空中客车2015全年获利符合预期 调高A330产出目标

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透伦敦2月24日 - 空中客车(Airbus/空中巴士)集团(AIR.PA)周三公布2015全年获利符合预估，并宣布要调整减产A330的计画，因需求较预期强劲。
这家欧洲最大航太集团表示，排除一次性项目的营业利润成长2%至41.32亿欧元(45.5亿美元)，营收成长6%至644.50亿。
根据路透先前调查，分析师平均预估全年核心营业利润为41.14亿欧元，营收为647.36亿。
空中客车表示，自2017年起A330的每月产量将为七架，一年前该公司宣布，要将这款宽体客机的月产量自2016年第一季起下修至六架，而当时的月计划产量为九架。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。