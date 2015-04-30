版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 30日 星期四 14:46 BJT

空中客车第一季核心营业利润下降7% 确认全年财测目标

路透巴黎4月30日 - 欧洲最大航太集团空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)周四确认全年获利财测目标，称公司主要商用飞机项目正在推进。同时公司公布第一季营业利润下降，但大致符合市场预期。

该公司称，正在推进新型A350飞机投产前期的工作，改进型A320neo仍然在生产计划内，A380飞机将在今年如期实现盈亏平衡。

空客第一季营收下降5%至120.78亿欧元(134.1亿美元)，因商用飞机交付数量下降，不过这方面的影响被欧元贬值所部分抵销。未计一次性项目的营业利润下降7%至6.51亿欧元。

空客声明称，商用飞机交付预计有很多积压到今年后半段时间，特别是A350和A380。

公司补充说，自由现金流从负20.34亿欧元增加至正4.52亿，受空客出售对Dassault Aviation(AVMD.PA)的部分持股提振。

分析师原先预测空客季度营业利润和营收分别为6.45亿欧元和126亿欧元。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐