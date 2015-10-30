空中客车第三季核心获利增长12% 宣布将提高飞机产量

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎10月30日 - 空中客车(Airbus)(AIR.PA)周五公布，第三季不计一次性项目的营业利润增长12%，达到9.21亿欧元。集团还确认将从2019年开始把A320客机的产量提高至每月60架。
空客称第三季营收增长6%至140.72亿欧元，同时确认了年度目标，并宣布了在2016年中以前回购10亿欧元股票的新计划。
根据路透调查，分析师此前平均预期空客第三季不计一次性项目的营业利润为7.68亿欧元，营收料为138.67亿欧元。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。