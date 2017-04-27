空中客车第一季核心获利减少52% 但重申全年目标

路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)(AIR.PA)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。

空中客车称，第一季经调整后的营业利润减至2.4亿欧元(2.617亿美元)，营收增长7%至129.88亿欧元。

路透调查的分析师原本平均预估空客经调整营业利润减少31%至3.44亿欧元，营收增加5.5%至128.57亿欧元。(完)