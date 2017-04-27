空中客车第一季核心获利减少52% 但重申全年目标

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)(AIR.PA)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
空中客车称，第一季经调整后的营业利润减至2.4亿欧元(2.617亿美元)，营收增长7%至129.88亿欧元。
路透调查的分析师原本平均预估空客经调整营业利润减少31%至3.44亿欧元，营收增加5.5%至128.57亿欧元。(完)
(编译 张若琪 审校 王洋)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。