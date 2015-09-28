独家：空客施压A320飞机项目供应商降价至少10%--消息

路透巴黎9月25日 - 据三位知情人士透露，欧洲飞机制造商空中客车(Airbus)正施压A320飞机项目供应商在2019年前降价至少10%，以便让公司这棵主要的摇钱树变得更有竞争力。

与之相对应，竞争对手波音(BA.N)也提出了旨在削减成本的“与合作伙伴迈向成功”(Partner for Success)倡议，希望改写波音与供应商之间的关系，与此同时航空业产量正在为加紧为完成创纪录的产量而努力。

根据路透看到的供应商与空客的文件，空客要求供应商降价只是一份内部增效计划SCOPe+中的一部分。该计划还考虑通过密切关注采购、飞机研发和销售方式来实现节支。

空客告知供应商，其热销机型的产量料将增加，使用寿命也将延长，这都意味着现在应该是对供应链中“所有选择进行检视”的时候了。

这包括重新审视公司的采购策略，其中可能包括关键部件双重采购来源：这个策略既是为了削减成本，也是为了降低增产情况下的部件供应短缺风险。

空中客车也在研究进一步改变业务模式，使航空公司在附件方面的选择更少。

另外还有一项将制造成本计入设计过程的长期计划，这是为了防止实际制造成本意外超支，这个工具称为“成本再设计”。

虽然空中客车已证实SCOPe+计划的存在，但计划细节尚未公开。

“该计划是空中客车通过提高运营效率和持续改善以提高竞争力的长期承诺的一部分，”一名发言人称。(完)