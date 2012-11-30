加航拟大幅增加亚太航班数量

路透11月29日电---加拿大航空公司ACb.TO拟增加飞往亚洲航班的数量，以寻求增加营收，谋求获利。亚洲是加航最近几年的高增长地区。

加航称这是该公司75年历史上意义最为深远的国际扩张计划。加航周四称，将增加加拿大飞往北京、首尔、日本成田等亚洲城市的航班。在得到政府批准後，加航还将开通飞往伊斯坦布尔的航班。

截至目前，加航倾向於将削减成本作为一种实现盈利的方式。加航在过去六年只有一年实现盈利。在营收方面，加航目前在国内正面临其最大竞争对手西捷航空公司(WestJet Airlines Ltd)(WJA.TO)的挑战。

航空咨询公司AirTrav Inc的董事总经理科可尼斯(Robert Kokonis)表示：“鉴於亚太和中东市场的增长，加航今天的声明的确反映出全球航空业的新秩序。”

“我们一直表示，自2008年经济衰退以来，实现复苏的最佳渠道在於亚太航线。”

加航扩张计划将在2013年6月生效。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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