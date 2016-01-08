中国国航购买6架波音B777-300ER飞机 今明两年分批交付

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月8日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公告称，公司及全资子公司国航进出口有限公司已与波音公司(BA.N)签订协议，购买六架波音B777-300ER飞机，计划于2016至2017年分批交付。
中国国航称，六架B777-300ER飞机的基本价格合计约为20.51亿美元，不过因波音公司以贷项备忘录的形式给予其较大的价格优惠，交易的实际对价将低于基本价格。本次交易的对价将以现金方式分期支付。
中国国航并称，交易有利于公司优化机队结构及运力的补充，符合公司的市场需求。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以中国国航截至2014年末的可用吨公里计算，本次交易将使其运力增长约5%。
中国国航A股周四收报7.54元，过去一个月累计下跌9.483%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)