海外拓展料令国航表现领先国内对手

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透北京8月27日 - 得益于对海外目的地的迅速拓展，中国国航(601111.SS)(0753.HK)有望成为今年上半年中国表现最佳的大型航空公司。国际航线目前占其营收的40%。
过去三年，国航推出了至少18条国际航线，目的地包括日内瓦、休斯顿、孟买和冲绳，将海外航线增加了逾20%。
业界观察人士表示，这在某种程度上使国航没有受到国内经济放缓的太大冲击。中国经济放缓令其他航空公司的利润缩减。
海通证券分析师虞楠表示：“各大航空公司不得不大幅下调国内航班价格来争取客源。国际航线的定价要比国内航线好很多，特别是飞往美国的长途航线。”
国航正在利用中国的出境游旅客。官方数据显示，中国的出境游人数在2009-2012年期间增加了大约75%。
国航市场部总经理何志刚表示，国航是目前拥有最多中欧航线的航空公司，超过汉莎航空(LHAG.DE)、英国航空(ICAG.L)和法航(AIRF.PA)。
8月9日，国航开通了每日从重庆飞往美国旧金山的航班，短暂经停北京，这是世界上唯一飞行这条线路的航空公司。一个月前，国航开通了北京飞往休斯顿的直航，一周四趟航班。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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