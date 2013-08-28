海外拓展料令中国国航表现领先国内对手

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月27日 - 得益于对海外目的地的迅速拓展，中国国航 有望成为今年上半年中国表现最佳的大型航空公司。国际航线目前占其营收的40%。
过去三年，国航推出了至少18条国际航线，目的地包括日内瓦、休斯顿、孟买和冲绳，将海外航线增加了逾20%。
业界观察人士表示，这在某种程度上使国航没有受到国内经济放缓的太大冲击。中国经济放缓令其他航空公司的利润缩减。
海通证券分析师虞楠表示：“各大航空公司不得不大幅下调国内航班价格来争取客源。国际航线的定价要比国内航线好很多，特别是飞往美国的长途航线。”
国航正在利用中国的出境游旅客。官方数据显示，中国的出境游人数在2009-2012年期间增加了大约75%。
国航市场部总经理何志刚表示，国航是目前拥有最多中欧航线的航空公司，超过汉莎航空 、英国航空 和法航 。
8月9日，国航开通了每日从重庆飞往美国旧金山的航班，短暂经停北京，这是世界上唯一飞行这条线路的航空公司。一个月前，国航开通了北京飞往休斯顿的直航，一周四趟航班。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。