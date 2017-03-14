中国国航非公开发股募资112亿元 用于购买飞机并补充流动资金

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周一晚公告称，公司于3月10日完成非公开发行约14.4亿股A股，发行价格为每股7.79元/股，募集资金总额约112亿元人民币，所募集资金将用于购买15架波音B787飞机以及补充流动资金等。
该公司在上交所的公告并显示，去年9月底成立的“国家级”基金--中国国有企业结构调整基金也参与了本次非公开发行，配售金额达到18亿元；此外大股东中国航空集团、中国航空油料集团公司亦分别配售40亿元和30亿元。
公司在公告中还称，本次募集资金项目实施后，将进一步提升公司的运营规模、市场覆盖率，降低营销费用，提高公司资本实力和融资能力等，有利于公司通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营发展。
“本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。”该公司表示。
本次发行完成后，中国航空集团公司仍为公司控股股东，公司控制权不会发生变化。
中国国航A股昨日收报8.02元，过去一个月累计上涨6.65%；H股昨日收报5.97港币，过去一个月累计涨3.29%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。