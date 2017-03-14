中国国航非公开发股募资112亿元 用于购买飞机并补充流动资金

路透北京3月14日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周一晚公告称，公司于3月10日完成非公开发行约14.4亿股A股，发行价格为每股7.79元/股，募集资金总额约112亿元人民币，所募集资金将用于购买15架波音B787飞机以及补充流动资金等。

该公司在上交所的公告并显示，去年9月底成立的“国家级”基金--中国国有企业结构调整基金也参与了本次非公开发行，配售金额达到18亿元；此外大股东中国航空集团、中国航空油料集团公司亦分别配售40亿元和30亿元。

公司在公告中还称，本次募集资金项目实施后，将进一步提升公司的运营规模、市场覆盖率，降低营销费用，提高公司资本实力和融资能力等，有利于公司通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营发展。

“本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司财务结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。”该公司表示。

本次发行完成后，中国航空集团公司仍为公司控股股东，公司控制权不会发生变化。

中国国航A股昨日收报8.02元，过去一个月累计上涨6.65%；H股昨日收报5.97港币，过去一个月累计涨3.29%。（完）