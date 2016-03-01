中国国航购买12架空客A330-300飞机 三年内分批交付

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月1日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周一晚公告称，公司与空中客车公司(AIR.PA)周一已签订协议，向空客公司购买12架空客A330-300飞机，这些飞机计划自今年起的三年内分批交付。
公告称，这12架空客A330-300飞机的基本价格合计约为29.27亿美元，每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。空客公司以贷项备忘录的形式给予中国国航较大的价格优惠。
中国国航将以业务营运、商业银行贷款、其他融资工具所得现金为本次交易提供资金。国航预计本次交易不会对公司的现金流状况或业务运营构成任何重大影响。
国航预计，本次交易将扩大公司机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以公司截至2015年底的可用吨公里计算，本次交易将使国航运力增长约5.6%。
中国国航A股周一收报6.14元，过去一个月累计下跌5.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)