中国国航购买12架空客A330-300飞机 三年内分批交付

路透上海3月1日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周一晚公告称，公司与空中客车公司(AIR.PA)周一已签订协议，向空客公司购买12架空客A330-300飞机，这些飞机计划自今年起的三年内分批交付。

公告称，这12架空客A330-300飞机的基本价格合计约为29.27亿美元，每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。空客公司以贷项备忘录的形式给予中国国航较大的价格优惠。

中国国航将以业务营运、商业银行贷款、其他融资工具所得现金为本次交易提供资金。国航预计本次交易不会对公司的现金流状况或业务运营构成任何重大影响。

国航预计，本次交易将扩大公司机队的运载能力。不考虑可能基于市场环境和机龄而对机队做出的飞机退出等调整，以公司截至2015年底的可用吨公里计算，本次交易将使国航运力增长约5.6%。

中国国航A股周一收报6.14元，过去一个月累计下跌5.1%。（完）