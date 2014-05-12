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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 13:39 BJT

欧洲个股：法航荷航称4月旅客流量增加3%，客座率升至84.7%

路透巴黎5月12日 - 法航荷航(France-KLM) 宣布，4月旅客流量较上年同期增加3%，因今年复活节假期来得较晚。

法航荷航周一在一份声明中表示，4月航班客座率上升1.9个百分点至84.7%，乘客人数增加1.8%至666万人。

法航荷航并称，4月货运量下滑0.6%。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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