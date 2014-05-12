欧洲个股：法航荷航称4月旅客流量增加3%，客座率升至84.7%

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透巴黎5月12日 - 法航荷航(France-KLM) 宣布，4月旅客流量较上年同期增加3%，因今年复活节假期来得较晚。
法航荷航周一在一份声明中表示，4月航班客座率上升1.9个百分点至84.7%，乘客人数增加1.8%至666万人。
法航荷航并称，4月货运量下滑0.6%。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥