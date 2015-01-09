东南亚航空业蓬勃发展 分散的安全监管亟需改革

图为在新加坡樟宜国际机场停靠的一家亚航飞机。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡1月9日（记者 Anshuman Daga） - 东南亚航空业发展迅猛，但该地区的空中导航和人员培训缺乏统一标准，分散的安全框架亟需改革。

与发达的欧洲市场不同的是，东盟没有监管空中安全或协调空中交通管制的地区性机构。

这个问题在亚航客机坠毁事件发生后变得尤为突出。12月28日，载有162人的亚航QZ8501航班坠毁，之前飞行员曾要求提升高度以躲避恶劣天气。

尽管坠机事故的原因仍不明朗，航空专家们却利用这个案例指出东南亚地区航空基础设施存在的问题：航线拥挤以及不同的安全标准并存。

“希望QZ8501航班坠机能推动各国优先考虑技术协调问题，”新加坡国立大学航空法教授Alan Khee-Jin Tan说道。

东盟正在推进到2015年建立单一航空市场或“开放天空”的计划，这将让成员国的航空公司不受约束地进入其他成员国的市场。

但是东盟10国经济状况千差万别，在建立统一的技术和安全运行程序上取得鲜有进展。

“这些是更加棘手的问题，更难以统一，因为这会影响国家主权，而且各国的发展水平和能力也都差别很大。”Tan指出。

专家们以欧洲为例：欧洲航空安全局（EASA）监管欧洲的安全标准和人员培训，欧洲空管局（Eurocontrol）协调当地的空中交通管制。

东南亚中产阶级人口的增长让亚航(AIRA.KL)和狮航等公司向飞机厂商提供了创纪录的订单，航空公司押注廉价航空将推动更多人乘坐飞机出行。

但航空业的发展速度远高于协调当地空中监管和协议的进程。

“抛开事故不谈，未来20年该地区的空中交通增加将是最多的。我们拥有相应的基础设施、规则和监管吗？”国际航空运输协会（IATA）亚太地区安全和航班运营总监Ken Mclean说道。

目前来看，答案可能是否定的。

新加坡等国被认为已经拥有很好的航空基础设施，但缅甸和越南等迅速发展的市场则刚刚起步。

“如果在需求出现之前无法确保安全，那会出问题，”空中交通管理研究所（Air Traffic Management Research Institute）负责人Hsin Chen Chung指出。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。