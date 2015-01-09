（重发）分析：亚航坠机事件或推动民用飞机配置可弹出黑匣子

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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路透多伦多/蒙特利尔1月8日（记者 Allison Martell/Allison Lampert） - 联合国国际民用航空组织（ICAO）的三名消息人士称，亚航客机坠毁后，为民用飞机配置可弹出“黑匣子”的建议被接受的机会可能加大，该建议被长期拖延。
给民用飞机配置可弹出的黑匣子，使其在水中漂浮而不是沉入水底。这个建议已经在ICAO讨论了数年，现在又提上了将于2月举行的高级安全会议的议程，这是五年来首次。
ICAO希望开发一套全球系统，提升对飞机的追踪效率并确保迅速找到事故地点，这是该组织对去年马航客机失联所作出反映的一部分。
“可弹出黑匣子获得重视的时机到来了，”ICAO一名代表匿名表示。
另外一名了解讨论情况的ICAO官员指出，公众关注使民用飞机可弹出黑匣子得到了支持。
“我认为过去几次事故发生后，对于此事的态度更加积极，”他所指的是亚航客机坠毁和法航客机2009年在大西洋坠毁，法航客机的黑匣子直到2011年才被找到。
可弹出黑匣子由加拿大国家研究委员会于20世纪60年代发明，数千战斗机已有配备，包括美国海军的F/A-18战斗机和直升机等小型飞机。
与军用飞机黑匣子浮在水中不同，民用飞机的黑匣子会沉入水底，在水下只有近距离才能被探测到。
意大利Finmeccanica SpA的子公司DRS Technologies生产了约5,000个可弹出黑匣子，大多用在了军用飞机上。该公司空中项目总监Blake van den Heuvel表示，每个黑匣子造价约3万美元。
“可弹出黑匣子造价更高是飞机厂商和监管机构不接受的原因，”van den Heuvel说道。
霍尼韦尔公司发言人表示，该公司并不生产可弹出黑匣子，因为监管机构或客户并不做此要求。该公司是最大的黑匣子生产商之一，其生产的广泛使用的不可弹出黑匣子造价在1.3-1.6万美元。
加拿大运输安全委员会前飞行记录专家Mike Poole指出，实时传输数据将是更好的解决办法。
“目前固定的黑匣子非常可靠，造价也不高，找不到黑匣子的情况不多，”Poole说道。
当被问及可弹出黑匣子时，国际航空运输协会称：“行业尚未就可弹出黑匣子的使用达成共识。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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