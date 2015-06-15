独家：亚航计划利用发债和出售飞机削减债务--CEO信件

路透新加坡6月15日 - 亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AirAsia)的首席执行官Tony Fernandes周一在给股东的一封信中称，亚航准备在亏损的关联公司最多发债3亿美元，还可能出售飞机以帮助削减集团的债务。

Fernandes在路透看到的上述信件中称，亚航计划在菲律宾和印尼的关联公司各最多发行1.5亿美元可转换债券，今年可能出售然后回租最多20架飞机。

在此几天之前，香港的GMT Research发布报告质疑亚航的会计做法。GMT在报告中称亚航利用关联交易拉高获利，这份报告使投资者感觉震惊，导致该公司股价6月12日跌至五年日低。

亚航拒绝对GMT的报告置评。

亚航虽然是亚洲廉价航空公司中的领导者，但最近该公司的业务受到马航、印尼的Lion Air和新加坡航空(SIAL.SI)的子公司等亚洲同业的挤压。

“虽然有些细节仍在制定当中，但在这里落笔的多少都已经确定，”Fernandes在信件中称。“由于我们公司股价最近的波动，我们提前与各位分享这些细节，”他说，但没有提及GMT的报告。

Fernandes在这封信中试图让投资者相信公司业务正在改善。

“得益于经营环境好转和市场更加理性，我们相信2015年将是非常好的一年。我们已经向您展示出2015年第一季取得良好进展...我们相信的是结果，而不是言语，”Fernandes说。

亚航股价周一下跌2.8%，此前自GMT Research于6月10日公布上述报告后下跌幅度一度达到18%。

“我猜还是可能有点疑虑，他们说‘我们将引入一些投资者，投资于(关联公司)的股权，以及可转换债券’，因此他们可以利用这些筹得的资金来支撑公司的资产负债表，”瑞士信贷分析师Timothy Ross说。

Fernandes在信中称，亚航计划在2017年将菲律宾和印尼的亏损的关联公司上市，寻求将印尼公司估值为约7亿美元，将菲律宾业务估值为6亿美元。

“我们计划将20%的股份公开发行，(每家公司)至少筹资1.5亿美元，”Fernandes表示。

亚航发言人拒绝就这封信发表置评。(完)

(编译 李春喜/杜明霞；审校 王洋)

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