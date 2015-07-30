法国当局研究留尼汪岛上飞机残骸 以确认是否来自MH370（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎/悉尼7月30日（记者 Tim Hepher/Lincoln Feast） - 法国当局正在研究印度洋西侧法属留尼汪岛上发现的飞机残骸，确定是否来自去年失事的马航MH370客机。
一名熟悉情况的人士对路透称，该残骸几乎肯定来自波音(BA.N)777客机，但尚未确定是否来自马航MH370客机。失联和马航MH370客机也是波音777机型。
法国航空事故调查处称，正在与马来西亚和澳大利亚当局合作检查被冲上留尼汪岛的残骸，但做出结论还为时尚早。
尽管如此，这仍可能是搜索MH370客机的最大突破。该机2014年3月失联，机上共有239名乘客和机组人员。
波音777客机迄今发生过四起严重事故。其中只有马航370航班据信是在赤道以南坠毁。
马来西亚称，已经向留尼汪岛派出了一个团队，确认该残骸是否来自MH370。
“残骸尚未被确认，现在无法确定该残骸是否来自波音777客机或MH370，”法国航空事故调查处发言人周三在邮件中称。
那位熟悉情况的人表示，据航空专家称，该残骸可能是襟副翼，通常具有标识或部件编码，应可藉此追踪至具体飞机。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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