留尼汪岛发现飞机残骸后 MH370航班乘客家属重新讨论赔偿问题

路透悉尼7月31日（记者 Swati Pandey） - 民航律师们称，印度洋西侧法属留尼汪岛发现飞机残骸后，马航MH370航班的乘客家属再次寻求更高赔偿。

马航MH370航班去年3月失联，机上共有239名乘客和机组人员。目前尚无任何踪迹，但留尼汪岛发现的残骸可能提供线索。

机上大多数乘客为中国人。乘客家属的代理律师张起淮对路透称，如果此次发现的残骸确认属于失联客机，超过30名乘客家属已同意起诉。

澳洲布莱克本律师事务所(Maurice Blackburn Lawyers)特别顾问Joseph Wheeler表示，周三发现残骸后，他已经开始与更多马来西亚的MH370乘客家属开始新的探讨。

“如果有证据表明飞机失事，这将引发来自世界各地的一轮诉讼潮，主要是马来西亚和中国，”Wheeler指出。

张起淮表示，家属们讨论了在中国、马来西亚或美国发起诉讼。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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