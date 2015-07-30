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时事要闻 | 2015年 7月 30日 星期四 17:05 BJT

法国当局称不能排除留尼汪岛上发现残骸的任何假设

路透巴黎7月30日 - 法国当局周四称，对于法属留尼汪岛上发现的飞机残骸，任何假设都不能排除，但残骸来自哪里还没有确定。此前一名马来西亚官员称几乎确定残骸来自失联的MH370。

“任何假设都不能排除，包括残骸可能来自一架波音777客机，”留尼汪和法国司法部发布联合声明称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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