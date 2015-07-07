土耳其航空一架班机发现炸弹威胁 紧急降落在新德里

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里7月7日 - 土耳其航空和印度安全消息人士称，土耳其航空一架空客A330客机周二在印度新德里紧急降落，因在飞机上的一个卫生间发现写有炸弹威胁的信息。

“乘客被要求撤出飞机，”印度安全部队发言人Hemendra Singh告诉路透。

土耳其航空一名发言人称，该航班从曼谷起飞大约三小时后发现了炸弹威胁。

印度安全部队称，他们正在飞机上搜寻爆炸装置。土耳其航空公司的上述发言人称，若搜寻结果证明飞机安全，将继续其曼谷至伊斯坦布尔的航程。

印度警方发言人Rajan Bhagat称，这架航班在飞临印度中部城市Nagpur上空时，飞行员发出要求紧急降落的信息，并获准改变航向降落到新德里。

Bhagat表示，这架飞机正在新德里机场单独划定的区域接受检查。（完）