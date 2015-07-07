土耳其航空一架班机发现炸弹威胁 紧急降落在新德里

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里7月7日 - 土耳其航空和印度安全消息人士称，土耳其航空一架空客A330客机周二在印度新德里紧急降落，因在飞机上的一个卫生间发现写有炸弹威胁的信息。
“乘客被要求撤出飞机，”印度安全部队发言人Hemendra Singh告诉路透。
土耳其航空一名发言人称，该航班从曼谷起飞大约三小时后发现了炸弹威胁。
印度安全部队称，他们正在飞机上搜寻爆炸装置。土耳其航空公司的上述发言人称，若搜寻结果证明飞机安全，将继续其曼谷至伊斯坦布尔的航程。
印度警方发言人Rajan Bhagat称，这架航班在飞临印度中部城市Nagpur上空时，飞行员发出要求紧急降落的信息，并获准改变航向降落到新德里。
Bhagat表示，这架飞机正在新德里机场单独划定的区域接受检查。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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