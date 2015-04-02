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乐享时尚 | 2015年 4月 2日 星期四 18:10 BJT

中国农历新年提振2月航空出行需求--IATA

路透柏林4月2日 - 国际航空运输协会（IATA）称，2月航空出行需求增加6.2%，受益于中国农历新年期间的出行。1月收入客公里（RPK）增加4.5%。

亚太地区国际出行需求与2014年相比增加10.4%。

IATA称，整体来说，客座率上升0.5个百分点至78.5%，航空运力增加5.6%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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