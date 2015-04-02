中国农历新年提振2月航空出行需求--IATA

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透柏林4月2日 - 国际航空运输协会（IATA）称，2月航空出行需求增加6.2%，受益于中国农历新年期间的出行。1月收入客公里（RPK）增加4.5%。
亚太地区国际出行需求与2014年相比增加10.4%。
IATA称，整体来说，客座率上升0.5个百分点至78.5%，航空运力增加5.6%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。