亚太航空公司考虑如何应对欧盟新政

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透新加坡1月4日电---欧盟推出新的碳排放费徵收政策（Emissions Trading Scheme，ETS）後，亚太地区的航空公司可能增加附加费或提高机票的价格，此举可能导致需求本就低迷的航空业再次受到冲击。
此前美国第二大航空公司达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)对飞行于美国和欧洲之间的航班加收单程3美元的附加费。
"成本增加不可避免的要由消费者承担。我们将在合适的时候公布细节，"香港国泰航空(0293.HK)发言人梁月芳(Carolyn Leung)称。
全球市值第二大的航空公司新加坡航空(SIAL.SI)称，将试图通过增加燃料使用效率和减少碳排放来降低ETS的影响。
"不过我们也不排除增加收费的可能性，"新加坡航空发言人Nicholas Ionides在email中写道。
国际航空运输协会秘书长Tony Tyler曾表示，ETS将导致2012年航空业额外支出12亿欧元（15.7亿美元），而各家公司总体来说无法将其转嫁给消费者，因市场过於疲软。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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